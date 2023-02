A Nago e Sarche la ‘cicogna’ è più veloce di Trentino Emergenza: 2 parti a lieto fine

Le notizie belle che riscaldano il cuore in Trentino: una bimba e un bimbo battono tutti sui tempi

Trento – Due nascite in tempi da record nella giornata di martedì in Trentino. Più veloci dell’elicottero, i piccoli che hanno deciso di nascere prima dell’arrivo in ospedale. E’ successo a due diverse coppie, che durante il viaggio verso l’ospedale, hanno visto nascere i loro bimbi: una in ambulanza e l’altro in auto. Fortunatamente due parti a lieto fine grazie alla rapidità dell’elisoccorso trentino.

A Nago una mamma con il marito stava cercando di raggiugere l’ospedale di Rovereto in auto si è dovuta fermare per aspettare l’ostetrica arrivata in elicottero. La sua bimba aveva troppo fretta di nascere. Ha partorito in ambulanza. Mentre in un secondo caso, si sono rotte le acque anche ad una seconda mamma del Bleggio che ha partorito in macchina nel pomeriggio a Sarche. Raggiunta dall’eliambulanza, è stata trasportata anche lei al Santa Chiara di Trento.

In breve

I vigili del fuoco di Bolzano sono intervenuti lungo la ferrovia del Brennero per un singolare salvataggio. Una volpe selvatica era rimasta incastrata in un pozzo lungo i binari. A notarla è stato un macchinista che ha lanciato l’allarme. I pompieri l’hanno liberata e catturata. La volpe è stata poi portata al rifugio per animali Sill di Bolzano dove sarà curata e accudita. Nessun disagio alla circolazione ferroviaria durante l’intervento. Qualche preoccupazione, forse, tra i pollai della zona [ph vvf Bolzano].