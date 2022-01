Incendio a Sorni di Lavis: domato grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è divampato, poco dopo le 13 di venerdì, a Sorni di Lavis ed ha interessato un deposito-legnaia

Lavis (Trento) – Sul posto si sono portati immediatamente i vigili dle fuoco di Lavis con autopompa e autobotte e, in supporto, i volontari di Nave San Rocco, San Michele all’Adige ed il corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento.

Una trentina di uomini hanno lavorato per domare il rogo, mettendo in sicurezza le case circostanti. Fortunatamente non c’è stato nessun ferito e non ci sono persone evacuate. in corso le indagini per stabilire l’origine del rogo.



