Covid, Trento rimane in zona gialla: 2 decessi e 2237 contagi (VIDEO). In Alto Adige 2 vittime e altri 2471 contagiati

La quarta ondata di Covid-19 costringe a casa mediamente il 7% dei lavoratori delle imprese industriali associate a Confindustria Trento, con picchi importanti ma isolati che superano il 25% nelle realtà più piccole, secondo i dati del Centro studi dell’Associazione

Trento/Bolzano – Il Trentino rimane in zona gialla, ma va tenuta alta ancora l’attenzione. A precisarlo è stato il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti durante la conferenza stampa della Giunta provinciale. “La nostra volontà è di fare il più possibile per mantenere la scuola in presenza. Invitiamo tutti a portare pazienza, sottolineando il grande lavoro di chi sta traghettando il Trentino fuori da questa situazione, visti soprattutto i numeri elevati del covid e il grande lavoro al quale sono chiamati i sanitari”, ha rimarcato Fugatti.

Anticipati anche i dati del bollettino covid del giorno: 2237 contagi (tasso di incidenza 17%), 10 nuovi ricoveri, 13 dimissioni in provincia di Trento. Si registrano anche 2 decessi. Ad oggi i degenti in ospedale sono 148, sono invece 23 i ricoveri in terapia intensiva.

Il punto a Bolzano

Prosegue al ritmo di oltre 2 mila casi al giorno la corsa di Omicron in Alto Adige. Nelle ultime 24 ore i laboratori dell’Azienda sanitaria hanno registrato 2471 casi positivi. L’incidenza continua a salire (+305) ed ora è di 2.833.

Ci sono due nuove vittime, che portano il totale dei morti a 1327: si tratta di due uomini anziani, uno ultranovantenne e un over 80. La situazione negli ospedali peggiora: 8 ricoveri in più, sette nei reparti (dove ci sono 81 pazienti) e uno in terapia intensiva (17).

Tamponi effettuati ieri: (13 gennaio ): 2.615

Nuovi casi testati positivi da PCR: 405

Test antigenici eseguiti ieri: 13.214

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 2.066

Dati casi positivi del (13.01.) per fascia d’età:

0-9: 257 = 10%

10-19: 489 = 20%

20-29: 416 = 17%

30-39: 356 = 14%

40-49: 373 = 15%

50-59: 363 = 15%

60-69: 123 = 5%

70-79: 58 = 2%

80-89: 25 = 1%

90-99: 10 = 0%

100+: 1 = 0%

Pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri: 81

Pazienti Covid-19 ricoverati nelle strutture private convenzionate (postacuti): 58

Pazienti Covid-19 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco: 63

Numero di pazienti Covid ricoverati in reparti di terapia intensiva: 17

Persone in quarantena/isolamento domiciliare: 22.421

Persone che hanno concluso la quarantena e l’isolamento domiciliare: 189.964

Guariti totali: 103.351 (+631).