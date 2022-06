In bici contro un trattore: deceduto ciclista in Alto Adige. Morto anche un biker dopo incidente in Val di Sole

Lunga scia di incidenti in queste ore sulle strade del Trentino Alto Adige

Bolzano/Trento – Un uomo è morto lunedì mattina alle 6:30 in un incidente in Val Casies, in Alto Adige. Era in sella ad una bicicletta e stava percorrendo una strada forestale, quando è finito contro un trattore. La vittima, un 42enne del posto, lascia la moglie e tre figli.

Muore dopo lo schianto in moto

E’ deceduto il motociclista di 47 anni coinvolto in uno scontro con un’auto nel pomeriggio di domenica a Pellizzano, in Val di Sole. Residente in provincia di Milano, a Trezzano Rosa, l’uomo era stato ricoverato in condizioni disperate all’ospedale Santa Chiara di Trento. L’incidente domenica poco dopo le 16.30 sulla statale 140 all’altezza del bivio per la frazione di Castello, nel comune di Pellizzano. Erano rimaste coinvolte una Golf e due moto. Sono gravissimi anche i due motociclisti che si sono scontrati fra loro, sempre ieri pomeriggio, in un altro incidente a Capriana, in Val di Fiemme.