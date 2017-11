Impianti sci in Trentino, il governatore Rossi pronto al referendum su Rolle ma l’assessore Dallapiccola frena

Print This Post

Dopo la proposta di incentivi per le stazioni che si ‘rigenerano, il presidente della provincia di Trento Ugo Rossi, sulla stampa locale avanza anche l’ipotesi di un referendum: “Decida la popolazione”. Frena però l’assessore autonomista Michele Dallapiccola: “Sperimentazioni pericolose”

Trento – Continua il dibattito su passo Rolle in Trentino, nonostante il recente acquisto degli Impianti da parte degli Imprenditori locali e dopo il vivace confronto sul progetto di variante stradale proposta dalla Provincia.

Martedì prossimo 7 novembre, il tema approderà nuovamente in aula a Trento, dopo le recenti sollecitazioni da parte delle minoranze.

In queste ore però, il tema sembra sollecitare anche i membri della maggioranza provinciale con opinioni piuttosto diversificate.

Un referendum per smantellare gli impianti

Mentre il presidente Ugo Rossi lancia la proposta di un referendum per far decidere alla cittadinanza la valenza sociale di un progetto di smantellamento impianti e rilancio di un’area montana, il collega assessore Michele Dallapiccola dopo aver ipotizzato nei giorni scorsi un trasferimento del progetto La Sportiva verso la Panarotta o il Broccon, frena su Rolle ed ammette: “Sperimentazioni non possono essere fatte sulla pelle degli imprenditori”.

A chi guarda alla crisi dello sci e a stagioni invernali con sempre meno neve, Dallapiccola propone “prodotti alternativi sui cui si sta già lavorando. L’autunno è già pensare alla montagna senza neve. Sulla questione Rolle le sperimentazioni non possono essere fatte sulla pelle degli imprenditori e se gli impiantisti hanno deciso di tenersi gli impianti la decisione va rispettata, tanto è vero che la politica sulla questione non vi era entrata. Salvo gli sviluppi delle ultime settimane.

Dobbiamo ragionare, capire e poi procedere. Servono percorsi graduali e programmati. Nella prossima finanziaria ci saranno dei bandi per chi proporrà business plan, iniziative, studi tecnici e scientifici sull’argomento, non possiamo applicare nuove formule in modo repentino e sprovveduto”.

Nella prossima seduta del Consiglio provinciale di martedì 7 novembre, il confronto su passo Rolle – in apertura di seduta -, si preannuncia piuttosto acceso.