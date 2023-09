L’incidente è accaduto verso le 12 in Val Ridanna

Bolzano – Incidente mortale in parapendio in tarda mattinata, verso mezzogiorno, in Val Ridanna, nei pressi di malga Prischer. Secondo una prima ricostruzione, il parapendio sarebbe precipitato poco dopo il decollo. Una persona è morta sul colpo ed un’altra è stata trasferita in gravi condizioni all’ospedale di Bolzano.