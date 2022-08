A Primiero il ricordo di Chiara Lubich: conferenza in Comunità, domenica 21 agosto alle 17

Il 22 agosto 1959, con una cerimonia nella Chiesa Arcipretale di Fiera ed un solenne Patto di fraternità fra i popoli, si concludeva l’ultima delle Mariapoli di Primiero. Segui la diretta streaming

Primiero (Trento) – Quell’evento resta un patrimonio della valle e del Movimento dei Focolari. In occasione di quel momento, nei mesi estivi erano passate per Primiero oltre 10.000 persone di 27 nazioni. Il testo di quel solenne patto di fraternità letto in dieci lingue resta ancora di straordinaria attualità.

La Comunità Locale del Movimento dei Focolari celebra anche quest’anno la

ricorrenza dell’evento con un convegno presso la Sala Negrelli della Comunità di

Valle in Via Roma 19. Il convegno ha per titolo “OLTRE L’OSCURITÀ LA LUCE” e prende spunto dalla speranza di quegli anni di ricostruzione per la contingenza di questi nostri difficili momenti.

Seguiranno esperienze di fraternità tra esponenti trentini di varie religioni: prenderanno la parola un musulmano e un buddista che parleranno della loro visione dell’ambiente. E da Loppiano, infine, l’esperienza di collaborazione tra cristiani e ortodossi dopo un recente convegno su fraternità e ambiente tenutosi ad Istanbul nel giugno scorso.