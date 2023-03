Il Rally Bellunese 2023 entra nel vivo sabato 1 e domenica 2 aprile (PROGRAMMA)

L’arrivo dell’equipaggio vincitore del Rally Bellunese 2023, sul palco d’arrivo di piazza Papa Luciani, è fissato alle 17.55. Tutti i risultati della gara

NordEst – Il Rally Bellunese 2023 vivrà una prima giornata piuttosto intensa Alle 8.00, al centro polifunzionale di Lentiai, inizieranno le verifiche sportive e la distribuzione di targhe e numeri di gara; alle 8.30, nell’officina Elettrauto Cossalter di Lentiai, spazio alle verifiche tecniche. Lungo i percorsi delle prove speciali “Lentiai”, “Castello di Zumelle” e “Melere”, dalle 8.30 alle 12.30, ci sarà l’ultima finestra per le ricognizioni del tracciato. Nel pomeriggio, fra le 14.30 e le 18.30, ci sarà lo shakedown sul tratto di asfalto di 2 km che dall’abitato di Ronchena sale fino al bivio con la strada Canai-Stabie. Per l’occasione la circolazione sarà interdetta al traffico dalle 13.15 alle 18.45, a Lentiai di Borgo Valbelluna, dal civico 58 di via Solagna per località Canai fino all’intersezione con la strada per frazione Stabie. Alle 19.30, all’Albo di gara online, è prevista la pubblicazione dell’elenco degli ammessi alla competizione.

Domenica 2 aprile, giorno di gara, la partenza del primo equipaggio è fissata alle 8.20 dal palco allestito nella piacevole piazza Papa Luciani di Mel. Questi gli orari di chiusura delle strade su cui si svolgeranno le prove speciali del Rally Bellunese 2023. Domenica 2 aprile: dalle 7.20 alle 19, ps “Lentiai”, a Lentiai di Borgo Valbelluna, via delle Molade, innesto via Bortolini, via Rocca, via Cavallotti, località Canai fino a via Solagna; dalle 7.45 alle 16, ps “Castello di Zumelle”, Mel di Borgo Valbelluna, via Rive di Villa, via Col Fassui, via Tiago, strada per il Castello di Zumelle; dalle 8 alle 19.30, ps “Melere”, Mel di Borgo Valbelluna, via Frontin, località Noal, località Pranolz da bivio Pranolz-Nate verso località Nate fino al bivio Valmorel-Pianezze continua in località Pranolz per Melere, in Comune di Limana via Peden, via Valmorel, via Navenze, via Triches.

