“Rifugi cardioprotetti”, defibrillatore consegnato anche al Boz

Nell’ambito del progetto del CAI di Feltre “rifugi cardioprotetti”, il 7 agosto Banca Prealpi Venete ha donato un defibrillatore al Rifugio Boz di Mezzano

NordEst – La presenza del defibrillatore rende il rifugio Boz cardioprotetto: la consegna è avvenuta sabato 7 agosto alla presenza dei sindaci dei territori coinvolti nel Bellunese e nel vicino Trentino..

In meno di due mesi il Cai Feltre, grazie a tre donazioni (Leo Club Feltre per il Dal Piaz, associazione All for Life per casera ERE, Banca Prealpi per rifugio Boz) ha reso cardioprotetti tutti i rifugi delle Alpi Feltrine. Un grande risultato pensato per la sicurezza degli escursionisti.

Proprio il Cai di Feltre ha affidato in gestione in primavera, al termine di un lungo e articolato processo di selezione, il rifugio Bruno Boz ad Erika De Bortoli e Andrea Marchetti.