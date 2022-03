Guerra Ucraina-Russia, “Zelensky pronto a parlare con Putin”

Posted on

Leone d’oro alla carriera per Roberto Boninsegna, uno dei più grandi campioni dello sport degli anni ’70, e Luciano Marsilli, il ristoratore veneziano tra i più conosciuti in Italia per le prelibatezze che serve nei suoi due ristoranti più famosi di Venezia, la Vecia Cavana e Le Maschere. Un prestigioso riconoscimento consegnato loro nella città dei Dogi nel corso […]