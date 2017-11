Grave incidente a Riva del Garda: molto grave un 38enne

Connect on Linked in

Riva del Garda (Trento) – Grave incidente mercoledì mattina verso le 6.30 a Riva del Garda. Due persone sono state ricoverate in ospedale: uno di loro è stato trasportato al pronto soccorso di Arco, l’altro, in condizioni gravissime, è stato portato al Santa Chiara di Trento. Si tratta di un uomo di 38 anni.

L’uomo stava attraversando via Santa Caterina, all’altezza del semaforo di San Tommaso (tra Riva del Garda ed Arco) per entrare al cantiere comunale di Arco, quando sarebbe stato investito da un furgone, per cause in corso di accertamento. L’impatto è stato molto violento. Sul posto carabinieri, ambulanze ed elicottero.