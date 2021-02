Covid: un decesso in Trentino, 27 pazienti in rianimazione. In Alto Adige 4 decessi, 41 ricoveri in rianimazione

Ad un anno dall’inizio della pandemia, anche il Trentino Alto Adige si ferma in questi giorni per ricordare le numerose vittime, ringraziando i molti sanitari in prima linea

Trento/Bolzano – Un decesso per Covid nelle ultime 24 ore in Trentino, si tratta di una donna anziana ricoverata in ospedale. Al momento sono ricoverati 189 pazienti Covid (8 in meno rispetto a ieri), 27 dei quali si trovano in rianimazione (2 più di venerdì).

Le dimissioni sono state 22, mentre i nuovi ricoveri si sono fermati a 15. I nuovi guariti invece sono 167, cifra che porta il totale da inizio pandemia a quota 27.456. Sono invece 69 i nuovi casi positivi al molecolare (su 1.584 test) e altri 243 all’antigenico (su 2.093 test rapidi notificati all’Azienda sanitaria). Tra i molecolari anche quelli che hanno confermato la positività di 76 persone intercettata nei giorni corsi dagli antigenici.

Nel dettaglio, dei nuovi casi positivi di oggi, 116 sono asintomatici e 188 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Si registrano 40 nuovi casi fra ultra settantenni e ben 53 fra bambini e ragazzi in età scolare, tra i quali 13 con meno di 5 anni (3 dei quali di nemmeno 2 anni).

Venerdì le classi in quarantena erano 44. Le vaccinazioni intanto proseguono: stamani risultavano somministrate 35.799 dosi, compresi 13.239 richiami e 6.848 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Il punto a Bolzano

Sono 4 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore in alto Adige (974 complessivi). I laboratori dell’Azienda sanitaria hanno effettuato 3.155 tamponi molecolari pcr e registrato 283 nuovi casi positivi.

Inoltre sono 194 i positivi agli 8.040 test antigenici somministrati. I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 254, mentre altri 163 si trovano nelle strutture private convenzionate e altri 43 sono in isolamento a Colle Isarco. In terapia intensiva ci sono 41 persone, altri 4 altoatesini sono invece ricoverati in terapia intensiva ad Innsbruck. In quarantena e isolamento domiciliare ci sono complessivamente 13.479 persone.

In breve