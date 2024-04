“Biciclettata per la Liberazione e la Pace”, sabato 27 aprile alle 20 da Siror

Nuova iniziativa per la pace a Primiero

Primiero (Trento) – Il 27 aprile in occasione della Festa della Liberazione che si terrà a Tonadico a partire dalle ore 19:00, Primiero Per la Pace, il collettivo pacifista formato da associazioni e singoli cittadini attivo da alcuni mesi in Valle, terrà il suo secondo Flash Mob. Alle ore 20:00 dalla piazza dell’ex municipio di Siror partirà la “biciclettata per la pace”. Come le staffette partigiane in bicicletta si attraverserà la campagna per raggiungere la zona sportiva di Tonadico dove si terrà il concerto degli One Horse Band e Elli de Mon, organizzato dall’Associazione Tonadighi Strighi in occasione della Festa per la Liberazione.

Chiunque voglia partecipare potrà venire “armato” solo della sua bicicletta, di un abbigliamento colorato e di trombette e campanelli per far sentire la propria voce. Un modo per ricordare le vittime dell’ultima guerra mondiale, ma anche e soprattutto le vittime dei tantissimi conflitti in atto oggi nel mondo, dall’Ucraina alla Palestina.

Una manifestazione che vuole riportare al centro del confronto civile nella nostra valle, ma anche a livello nazionale, la necessità del primato del dialogo pacifista e non violento. Contro una cultura della Guerra che, giorno dopo giorno, sta pericolosamente monopolizzando il dibattito pubblico. Per gridare tutti e tutte insieme “Cessate il fuoco ora!” Ricordiamo che è possibile seguire le attività di Primiero per la Pace sulle sue pagine social FB: “Primiero per la Pace” e Instagram: “Pace Primiero”.

La grande marcia della Pace

Su queste stesse pagine verranno annunciati i vari appuntamenti dell’assemblea pubblica che si tiene settimanalmente per la preparazione della grande marcia per la Pace in programma per il 18 maggio prossimo e a cui tutti i cittadini e le cittadine sono invitati a partecipare.

