Dinamica in corso di accertamento da parte dei carabinieri. Lo schianto in zona ‘Baita del vecio’ poco prima di passo Cereda

Notizia in aggiornamento

Passo Cereda (Trento) – Per cause in corso di accertamento, una moto si è scontrata con un’auto in zona passo Cereda. Il motociclista avrebbe riportato ferite gravi. Sul posto è intervenuto l’elicottero da Trento con l’equipe medica. Nei giorni scorsi, i sanitari di Trentino emergenza a Imèr, al rifugio Pradidali e al Tognola.