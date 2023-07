A Mezzano e Bieno due gravi incidenti in scooter e moto: soccorsi un 58enne e un 31enne

A Primiero e in Valsugana due gravi incidenti in moto

Primiero/Valsugana (Trento) – E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Trento, un uomo di 31 anni di Bieno che a bordo della sua moto nel pomeriggio di lunedì si è scontrato con una jeep, condotta da una donna di 66 anni di Pergine, lungo la sp78 in zona Villa Agnedo. Sul posto vigili del fuoco, sanitari ed elisoccorso.

Grave incidente nel pomeriggio di lunedì in scooter, anche a Mezzano, per un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i sanitari della zona, i vigili del fuoco e l’elisoccorso da Trento, che ha trasferito il ferito in codice giallo al Santa Chiara. In mattinata, sempre a Mezzano, altro intervento dell’elicottero per un soccorso sanitario in abitazione.