Primiero, Festa del Desmontegàr 2021 ‘light’: venerdì 24 “Mostra bovina” e domenica 26 settembre “Ben tornati in stalla” (PROGRAMMA)

Edizione leggera a causa dell’emergenza covid, per la Gran Festa del Desmontegàr che torna a Primiero da giovedì 23 a domenica 26 settembre

Primiero (Trento) – Durante tutto il weekend, ristoranti e agriturismi aderenti alla Strada dei formaggi delle Dolomiti, si faranno interpreti dell’arte casearia di Primiero con proposte a tema per la Gran Festa del Desmontegar. Protagonista in questa edizione un formaggio esclusivo, il Primiero di Malga riserva 12 mesi abbinato ai prodotti autunnali dell’orto.

Torna la Mostra bovina

Il momento più atteso, come ogni anno è Mostra Concorso Bovina, che si terrà venerdì 24 settembre a partire dalle ore 10.00 presso il piazzale dell’autostazione di Fiera di Primiero. Un’opportunità unica per conoscere il mondo fatto di semplicità e passione degli allevatori locali.

Paesi addobbati a festa

I paesi di Primiero si addobbano a festa e sfoggiano il loro speciale outfit per accogliere gli allevatori con i loro animali di ritorno in questi giorni dall’alpeggio estivo. Non mancheranno tour e visite guidate negli angoli più suggestivi del territorio.