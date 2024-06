Gli studenti dell’Istituto di Primiero intervistano Balavoine e Morosinotto a “Lettori in fiore”

Una giornata da ricordare quella che ha coinvolto 45 alunni dell’Istituto di Primiero: gli studenti hanno infatti partecipato attivamente al Festival “Lettori in fiore” di Cles, un’iniziativa dedicata alla letteratura per ragazzi ormai alla IV edizione

Cles/Primiero (Trento) – I ragazzi hanno così incontrato autori oggi molto apprezzati in Italia e all’estero, come Davide Morosinotto, Lisa Balavoine, Benedetta Bonfiglioli, Manlio Castagna, Silvia Vecchini e Marco Magnone e scoperto, grazie a vivaci laboratori creativi e alla mostra “Onde” di Palazzo assessorile, racconti, poesie e illustrazioni d’autore, nonché inventato proprie narrazioni in prosa e in versi.

Particolarmente significativi ed emozionanti sono stati però gli incontri con due degli ospiti più attesi del Festival, presentati e intervistati proprio dagli studenti dell’IC Primiero, in collaborazione con studenti di altri Istituti della Provincia. Davide Morosinotto, tra gli autori più amati dal giovane pubblico per i suoi numerosi romanzi, come Il rinomato catalogo Walker e Dawn e La più grande, è stato introdotto dalle alunne di terza media Viola Pezzato, Giorgia Furlan, Melissa Nami, Vittoria Del Vasto, Giuly Orsingher, Elena Schweizer ed Emily Faoro, che, riportando le domande emerse anche da alcuni compagni e compagne delle classi prima e seconda media, hanno permesso al pubblico di conoscere meglio le peculiarità dello scrittore. Invece l’autrice francese Lisa Balavoine, pluripremiata in Italia per il suo romance in versi Un ragazzo è quasi niente, è stata presentata e intervistata da Azzurra De Lazzer, Ambra Forlin (IV TUR) e Caterina Cozzolino (IV Liceo scientifico), che hanno rilevato lo stile originale e il messaggio anticonformista dell’opera, mentre Patrick Ferrari (I CAT) ne ha letto alcuni brani.

L’uscita ha rappresentato il momento conclusivo dei tre Laboratori di lettura organizzati quest’anno dall’IC Primiero per gli alunni di SSPG e SSSG. Ispirati alla metodologia WRW (Writing and Reading Workshop), i Laboratori, sostenuti dai fondi PNRR, miravano a promuovere nei giovani partecipanti l’educazione alla lettura, intesa come preziosa occasione di crescita umana e civile, il confronto dialettico tra punti di vista e il potenziamento delle capacità comunicative. Nei percorsi, i ragazzi si sono potuti quindi confrontare con testi narrativi e poetici, graphic novel e fumetti, albi illustrati e silent book e hanno sperimentato diverse attività di lettura, scrittura, interpretazione e dibattito, talora mettendosi in gioco anche con metodologie interpretative particolari come il Caviardage, tutte volte ad attivare la creatività e la rielaborazione personale a partire dalla pagina letteraria. Hanno attivamente partecipato all’iniziativa 54 studenti dei due ordini di scuola, impegnati per 20 ore complessive extracurricolari.

Ma non è stata l’unica innovazione introdotta quest’anno dall’IC Primiero per alimentare l’educazione alla lettura e per potenziare le iniziative da tempo attivate nei tre ordini di scuola in questa direzione: si sono infatti promossi specifici corsi di aggiornamento e nuove metodologie didattiche; la Biblioteca d’Istituto si è arricchita di oltre 200 nuove opere per ragazzi, narrative e poetiche, acquisite grazie ai fondi PNRR e al supporto delle famiglie aderenti all’iniziativa Io leggo perché; si sono attivati la piattaforma digitale Qloud (in rete con altre scuole italiane ed europee) e uno specifico progetto di alternanza scuola lavoro, per coinvolgere attivamente gli alunni nell’efficientamento della biblioteca scolastica. E vista la risposta positiva incontrata da queste iniziative, l’impegno dell’Istituto nel promuovere la lettura promette di rafforzarsi ulteriormente anche nel prossimo anno, con diverse nuove proposte già in cantiere.