Giunta provinciale a Castel Condino, Fugatti: “Nessuna possibilità di spostare orsi”

Fugatti: “Nessuna possibilità di spostare orsi in Europa dell’est”. Il governatore ha parlato della questione nel corso della giunta provinciale a Castel Condino. Lunedì il tema arriva in consiglio provinciale

Castel Condino (Trento) – Terza uscita fuori porta, da inizio legislatura, per la Giunta provinciale che oggi era a Castel Condino in Valle del Chiese. Ad accogliere il presidente Maurizio Fugatti e gli assessori dell’esecutivo provinciale vi erano il sindaco Stefano Bagozzi, la giunta comunale e rappresentanti di tutta la comunità “castellana”, Vigili del Fuoco, custodi forestali, Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia locale, Pro Loco, Alpini, Fanti, Banda San Giorgio, associazione Cacciatori; fra i presenti anche il parroco don Luigi e gli amministratori dei comuni vicini: il sindaco di Storo Nicola Zontini, quello di Borgo Chiese Renato Sartori e la prima cittadina di Bondone Chiara Cimarolli, nonché i sindaci di Sella Giudicarie Franco Bazzoli e di Valdaone Ketty Pellizzari.

Il presidente Fugatti ha evidenziato come le riunioni fuori porta dell’esecutivo contribuiscano a restituire la fotografia del territorio: “Confrontarsi con gli amministratori locali ci aiuta a conoscere in modo diretto le problematiche e le richieste delle comunità che compongono il Trentino, qui vediamo una bella presenza del mondo associazionistico locale, che ben esprime la vivacità di questo territorio. Sappiamo che uno dei temi più sentiti è quello infrastrutturale, al quale stiamo rispondendo con priorità”, ha proseguito il presidente Fugatti che ha elencato i lavori in corso nelle Giudicarie.

Fra questi la rettifica e adeguamento della galleria di Ponte Pià per 47 milioni di euro, un’opera molto attesa anche da Castel Condino, la messa in sicurezza dell’attraversamento dell’abitato di Breguzzo per 3,1 milioni di euro, la sistemazione della viabilità a Ponte Caffaro nel Comune di Bagolino per 4 milioni di euro e anche del tratto fra Daone e Bersone per 3 milioni di euro, il collegamento Storo – Val d’Ampola, primo lotto, per 5 milioni di euro, nonché la messa in sicurezza della curva del lago di Roncone per 950.000 euro, opera quest’ultima finanziata con le risorse derivanti dall’Accordo di programma per la viabilità provinciale nel territorio della Comunità delle Giudicarie; ricordata anche la variante della tratta Vestone – Idro sud il cui importo, di competenza della Provincia autonoma di Trento, è pari a 27,5 milioni di euro rispetto a un totale di circa 60 milioni.

Attenzione anche al tema della sanità: “Chiusa la partita del Not possiamo procedere con il percorso intrapreso di costruzione di un nuovo ospedale del Trentino, integrato con il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, attivo ormai da 4 anni, con maggiore serenità: questo ci aiuterà a rendere il nostro territorio attrattivo per i medici che stiamo formando”.

Il sindaco Bagozzi nel suo intervento, dopo aver espresso solidarietà al presidente Fugatti per gli attacchi ricevuti, ha quindi ripercorso la vivacità del tessuto associazionistico locale, animato da 5 associazioni con un ricchissimo calendario di iniziative, ma anche le difficoltà di un territorio di media montagna, che soffre di spopolamento e carenza delle nascite: “Al 31 dicembre Castel Condino contava 219 residenti, proprio per questo i temi strategici per la nostra amministrazione sono la permanenza, la stabilità delle famiglie e la valorizzazione del territorio, è essenziale offrire alle famiglie un ambiente accogliente e sostenibile, con opportunità di crescita. Abbiamo lavorato sul miglioramento dei servizi e dei sottoservizi, sulla viabilità e sull’infrastrutturazione, fra le opere ricordo il nuovo serbatoio idrico e l’ultimazione, avvenuta da poco, della Caserma dei Vigili del Fuoco, che inaugureremo ufficialmente a giugno”.

Il primo cittadino ha quindi ricordato la necessità di valorizzare l’area di Boniprati, sulla quale il Comune sta sviluppando un progetto di economia sostenibile e di valorizzazione in chiave turistica assieme a Pieve di Bono – Prezzo e Valdaone; infine fra le problematiche ha posto in luce la grave carenza di copertura del segnale telefonico e l’assenza, da circa 4 anni, del medico di medicina generale.

Guarda le interviste

Presidente Fugatti

Sindaco Bagozzi

