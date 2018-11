Maltempo Primiero, Aggiornamento viabilità e punto su reti elettriche: circa 50 utenze disalimentate, attivi una decina di gruppi elettrogeni

La sala operativa di Primiero, comunica che è aperto il cantiere al km 77 tra Siror e San Martino di Castrozza. Ultimi aggiornamento sulle reti elettriche nelle zone di Primiero Vanoi Mis

Primiero Vanoi Mis (Trento) – Si lavora a pieno ritmo per ripristinare in tempi ridotti il tratto di strada tra Siror e San Martino di Castrozza compromesso da una frana, causata dal maltempo di queste settimane.

IL TRATTO TRA SIROR E SAN MARTINO DI C.ZZA RESTA QUINDI PER IL MOMENTO COMPLETAMENTE CHIUSO AL PASSAGGIO per la presenza di mezzi che stanno operando in zona. Nuovi aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente.

Attenzione ai cavi a terra

Non toccare i cavi elettrici caduti a terra, potrebbero essere ancora in tensione. Lo segnala Dolomiti Energia attraverso il gestore della rete Set Distribuzione. A causa della caduta di piante sulle linee elettriche è infatti possibile che in zone boschive del Trentino siano caduti a terra cavi elettrici o conduttori. “Tutti i cavi e conduttori elettrici devono essere considerati in tensione – segnala la società – e quindi potenzialmente pericolosi anche se calati al suolo o ad altezze ridotte rispetto ai tralicci. Non vanno spostati e va evitato qualsiasi contatto diretto o indiretto”. L’invito, oltre che a prestare la massima attenzione, è a segnalarlo, contattando il gestore della rete Set Distribuzione al numero verde gratuito 800 969 888 prima di qualunque intervento in prossimità dei cavi elettrici.

Aggiornamento reti Primiero

Azienda Reti Elettriche (Gruppo Acsm) comunica che nelle zone di Primiero Vanoi Mis, sono attualmente in corso le operazioni per il ripristino della normalità nelle forniture di energia elettrica causate dal maltempo.

Si sono registrati ingenti danni, che hanno colpito in particolare le linee di alimentazione e distribuzione di San Martino di Castrozza, Sagron Mis e del Vanoi. I tecnici del gruppo ACSM sono attivi da giorni per ripristinare l’erogazione del servizio e per ridurre al minimo il disagio degli utenti.

Risultano ancora circa 50 le utenze disalimentate (zona Primiero, Vanoi e Sagron) e sono tutt’ora attivi una decina di gruppi elettrogeni per garantire le forniture nelle zone dove le linee hanno subito maggiori danni.

Nelle zone attualmente servite da gruppi elettrogeni si raccomanda l’utilizzo parsimonioso dell’energia elettrica evitando il più possibile l’utilizzo di apparecchiature ad alto consumo al fine di prevenire ulteriori fuori servizio.

Fatte salve eventuali ulteriori precisazioni da parte dell’Autorità di Regolazione per l’Energia Reti Ambiente (ARERA) emanate per le zone colpite dall’evento specifico che ci ha interessato, si comunica che gli eventuali rimborsi spettanti agli utenti coinvolti da interruzioni prolungate sono previsti dalla normativa e non richiedono puntuali richieste al fornitore, ma verranno erogati in via automatica nei prossimi cicli di fatturazione.

Una delle molte frane nel Vanoi

Nel video di Manuela Gobber a Caoria, una delle frane che si è staccata nei giorni scorsi. Il paese è raggiungibile così come Ronco, Canal San Bovo, Prade (da Zortea o via Molineri, causa frana Berni), Cicona, Zortea e Gobbera, nella Vale del Vanoi, grazie all’impegno di molti volontari e imprese che hanno lavorato giorno e notte per ripristinare la viabilità interna. Danni ingenti ovunque.