Airbus Helicopters H160, debutta in Trentino il nuovo re dei cieli italiani

Velivolo parte di un ordine di 43 elicotteri Airbus

NordEst – Airbus Helicopters ha presentato nella propria sede di Trento il primo elicottero H160 consegnato nel Paese. L’acquirente è Air Corporate – cliente di lancio dell’H160 in Italia – che consolida così ulteriormente la propria flotta. L’elicottero, il primo di cinque H160 per la veronese Air Corporate, è parte di un ordine di 43 elicotteri Airbus annunciato durante l’edizione 2023 di Ebace.

“Siamo molto orgogliosi dell’ultimo modello della nostra flotta: con i suoi 68 brevetti, il bimotore H160 è infatti il nuovo punto di riferimento per stile, prestazioni, competitività economica, manutenzione, sicurezza e comfort a basso impatto ambientale. In qualità di ambasciatore del piano di trasformazione di Airbus Helicopters, l’H160 stabilisce nuovi standard nel modo in cui gli elicotteri vengono sviluppati, prodotti e supportati e la sua versatilità lo rende adatto a una grande varietà di missioni”, ha dichiarato Alexandre Ceccacci, General Manager Airbus Helicopters Italia.