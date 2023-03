Incidente in pista a Pampeago: gravissimo uno sciatore altoatesino

Nell’incidente è rimasto coinvolto un uomo di 58 anni

Trento – E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento, un altoatesino di 58 anni caduto violentmente sulle piste di pampeago. l’incidente è avvenuto domenica mattina poco dopo le 9.30. Ha sbattuto la testa dopo una caduta lungo la pista Pala di Santa, una delle più impegnative dell’area.

Le condizioni dello sciatore sono apparse subito gravissime; i soccorritori e i carabinieri lo hanno trovato incosciente. E’ stato intubato sul posto e trasferito in elicottero al Santa Chiara di Trento, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

In breve

Guasto tecnico per l’elicottero di Trentino emergenza, arrivato a Pietramurata intorno alle 14.30 di domenica 12 marzo, per portare soccorso a un motociclista caduto sulla pista Ciclamino. Il velivolo però non è più riuscito a decollare a causa di un guasto. Sul posto è subito stata inviata, a bordo di un secondo elicottero, una squadra tecnica per riparare il velivolo, che è rimasto fuori uso per alcune ore.

Telve, interruzione del rifornimento idrico nella zona di Masi. Ad accorgersi dell’insolito abbassamento del livello dell’acquedotto che rifornisce un centinaio di residenti, sono stati i vigili del fuoco del paese. In attesa che la rottura venga individuata e riparata, Masi di Telve viene rifornita d’acqua trasportata con le autobotti.