Bolzano, morto Albert Stockner: ritrovato dopo una notte con vari morsi di animale. Analisi in corso per capire le cause

Disposto l’esame del dna sugli indumenti dell’uomo. Da domenica pomeriggio si erano perse le tracce del 73enne. Lunedì è stato individuato da escursionisti in ipotermia e con ferite compatibili con il morso di un animale

Bolzano – E’ deceduto Albert Stockner, il 73enne di Velturno ritrovato da escursioni in un campo a Pinzago, nei pressi di Bressanone. Soccorso, era in stato di ipotermia a causa della notte passata al freddo e con ferite da morso al collo, all’addome e alle braccia: morsi compatibili con quelli di un lupo o di un grosso cane. Ipotesi sulle quali al momento sta lavorando la Forestale, e proprio per questo è stato prelevato un campione biologico dalle ferite dell’anziano. I risultati dovrebbero arrivare tra 48 ore.

Domenica pomeriggio l’ultimo avvistamento di Stockner alla fermata dell’autobus di Castello di Velturno, in val d’Isarco. In serata era scattato l’allarme e partite le ricerche dei vigili del fuoco, soccorso alpino e forze dell’ordine. Lunedì mattina il ritrovamento, i soccorsi e il trasporto in elicottero all’ospedale di Bolzano in condizioni critiche.

In breve

Boscaiolo ritrovato ferito nei boschi nel comune di Marebbe, in Val Badia. I vigili del fuoco sono stati chiamati verso le 14. Non è chiaro come sia avvenuto l’incidente, poiché il 50enne stava lavorando da solo. Potrebbe essere stato colpito da un albero o da un ramo. Il ferito, del posto, è stato trasportato all’ospedale di Bolzano dall’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites. È intervenuto anche il soccorso alpino della guardia di finanza, che ha avviato un’indagine.