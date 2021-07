Gimbe, forte crescita casi positivi in Trentino

Posted on

In seguito alle intense nevicate verificatesi sulle montagne trentine, per l’elevato rischio di valanghe la Protezione Civile del Trentino e il Soccorso Alpino e Speleologico – Servizio Provinciale Trentino raccomandano massima prudenza NordEst – L’invito è quello di prestare la massima attenzione nella scelta dei tracciati, per evitare di impegnare in attività di soccorso in […]