A Verona un uomo di origini bolzanine uccide padre malato e tenta suicidio

NordEst – Ha ucciso il padre 80enne a coltellate e poi ha cercato di togliersi la vita. E’ successo questa mattina a Verona.

Il parricida, Rudy Paugger, di origine bolzanina, 49 anni, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Borgo Trento.

Secondo quanto riferito dagli investigatori della Squadra mobile della Questura scaligera l’uomo avrebbe ucciso il padre Walter Paugger che era malato da tempo.

Per contrastare lo spaccio di droga a Trento, agenti di polizia, su indicazione del questore Giuseppe Garramone, hanno effettuato ieri sera un’azione di controllo in parchi e giardini e punti scommesse situati in centro. Cinquanta le persone controllate. Gli agenti, coadiuvati da una unità cinofila della Guardia di finanza, sono intervenuti in particolare nel quadrilatero compreso tra la zona di piazza Portela, via Torre Vanga, la chiesa di S.Maria Maggiore fino a a piazza Dante, via Fratelli Fontana e via Maffei. Gli agenti hanno controllato i giardini adiacenti i punti scommesse, sale biliardi e internet point in piazza Leonardo da Vinci, in via Torre Vanga, e nelle piazze Portela e General Cantore, perché segnalati come luoghi utilizzati per lo spaccio. Nelle settimane scorse la polizia aveva controllato in centro numerosi bar, sale bingo e sale slot in piazza della Mostra e nelle adiacenze di Santa Maria Maggiore ed erano state trovate diverse persone pregiudicate per reati di furto e droga.

La droga letale corre sul dark web. Negli Stati Uniti è considerata una vera e propria epidemia, che sarà responsabile in tutto il 2019 di 90mila morti per overdose. E ora anche in Italia è allarme Fentanyl, l’oppiaceo sintetico 100 volte più potente della morfina e 50 più dell’eroina. Dall’1 agosto al 20 novembre si sono registrate in Italia 55 casi di overdose ‘fauste’ e 76 con decesso; i casi aumentano, avverte Elisabetta Simeoni, del Dipartimento politiche antidroga della Presidenza del Consiglio. Il punto su droghe sintetiche e nuove sostanze psicoattive è stato fatto in un workshop organizzato propria dal Dpa e dalla Direzione centrale antidroga del Dipartimento della pubblica sicurezza. Il basso costo (una dose si può comprare con 10 euro), la minima quantità di sostanza necessaria (pochi microgrammi), il forte effetto, sono le cause della diffusione del Fentanyl, nato come farmaco antidolorifico. Viene usato anche per ‘tagliare’ l’eroina. E più che essere venduto nelle tradizionali piazze di spaccio, l’oppiaceo da laboratorio viene ordinato sul dark web o anche tranquillamente on line e viene recapitato a casa via posta, senza particolari rischi visto che bastano poche ‘briciole’ di prodotto che sono facilmente occultabili in una busta o un pacco. E’ la Cina uno dei principali Paesi produttori; dai laboratori asiatici la droga arriva poi sui mercati americano ed europeo.