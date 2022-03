Furto di sci a San Martino di Castrozza: ladro scovato grazie allo skipass

Posted on

Elicottero del 118 mobilitato giovedì pomeriggio a Imèr per un soccorso sanitario Imèr (Trento) – Elisaoccorso, ambulanza del 118 e Vigili del fuoco mobilitati nel tardo pomeriggio di giovedì per un soccorso sanitario. L’eliambulanza è atterrata sui prati di Imèr per poter soccorrere un pensionato colto da malore in paese. Immediato l’intervento dell’ambulanza e successivamente […]