Primiero, i Frati Cappuccini lasciano il Convento ma arrivano le Clarisse di Fabriano: domenica 12 febbraio l’ultima messa (VIDEO)

La notizia ufficiale è arrivata con le messe domenicali, nel Convento e nelle chiese del Primiero Vanoi. A Canal San Bovo durante la festa dei Salesiani, l’annuncio di don Giampietro Simion, che ha letto la lettera del ”ministro provinciale di Mestre”. Nei mesi scorsi erano state raccolte oltre mille firme per salvare il Convento di Tonadico. Inviateci su Fb e tra i commenti, i vostri ricordi legati ai Frati a Primiero

Primiero San Martino (Trento) - Il 12 febbraio prossimo la comunità di Primiero saluterà ufficialmente i frati Cappuccini, arrivati a Primiero nel lontano 1922. L’addio alla valle, dopo quasi cento anni di storia. L’annuncio ufficiale è stato dato durante in Convento e nelle chiese locali, durante le messe di domenica 29 gennaio. Una notizia che era nell’aria da tempo.

Un duro colpo per l’intero decanato, che in tutti i modi si è mobilitato negli ultimi mesi per impedire la partenza dei frati. La bella notizia, è invece l’arrivo delle monache Clarisse, duramente colpite in questi mesi dal terremoto del Centro Italia.

La petizione popolare

Oltre mille firme erano state raccolte tra i residenti per impedirne la chiusura, su iniziativa del consigliere comunale di Primiero, Paolo Simion, ma anche con un messaggio accorato dell’ex parlamentare Renzo Gubert, assieme a molti altri residenti. I Frati di Primiero sono infatti da sempre, una istituzione locale, per gli abitanti del territorio ma anche per i molti turisti che arrivano in valle.

Il doloroso annuncio del provinciale

Da tempo – scrive il Provinciale da Mestre – eravate a conoscenza della nostra difficoltà di riuscire a mantenere i frati in tutti i conventi dove siamo, essendo condizione comune a tutta la Chiesa occidentale, anche i Cappuccini del Triveneto stanno vivendo un forte e progressivo calo numerico – 65 frati deceduti negli ultimi sei anni – che comporta un obbligato ridimensionamento delle attività e delle presenze. Quando le voci della nostra partenza si sono diffuse vi siete attivati raccogliendo un numero veramente grande di firme accompagnato da una lettera che esprime vicinanza, responsabilità partecipe, preoccupazione e rispettosa richiesta, nella speranza che non accadesse quanto ventilato. La busta con le firme è stata a me consegnata direttamente con grande dignità e nobiltà che fa veramente onore a chi me l’ha consegnata e a tutti voi. Purtroppo però la situazione oggettiva non ci permetteva di procrastinare queste scelte dolorose. E’ certamente di qualche conforto il fatto che consegniamo il convento alle nostre sorelle Clarisse di Fabriano che verranno a sostituirci questo è per certi versi provvidenziale perché non lascia sguarnito nella presenza di religiosi un luogo così significativo per l’intera zona. Avevamo previsto il passaggio di consegne più avanti ma le Clarisse a causa del recente terremoto vivono condizioni di comprensibile disagio perciò abbiamo dovuto anticipare i tempi. Non volendo però per lasciarvi senza almeno un saluto comunichiamo a tutti che: Domenica 12 febbraio alle ore 11:00 celebreremo l’Eucaristia nella nostra chiesa di Tonadico per ringraziare il Signore e voi dei tanti benefici ricevuti e per implorare da lui, nelle cui mani rimane presente il futuro, ogni benedizione celeste così necessaria per tutti. Il ministro provinciale - Roberto Genuin Mestre (Venezia), lì 24 gennaio 2017

L’annuncio in Chiesa di don Giampietro Simion – Vanoi, domenica 29 gennaio (VIDEO)

La lettera ufficiale

(Clicca per ingrandire la lettera pubblicata su facebook da Paolo Simion, consigliere del Comune di Primiero, tra i primi a mobilitarsi per salvare il Convento dei Frati di Tonadico. Lo stesso Simion, nelle scorse settimane aveva incontrato anche il Provinciale a Mestre, dopo la raccolta delle firme a Primiero)

Una lunga storia a Primiero

Il convento di Primiero è una importante realtà per l’intero territorio di Primiero Vanoi. Posto in una delle più belle e caratteristiche località dolomitiche, ha subito una completa ristrutturazione. Intensa attività di pastorale turistica, soprattutto nel rapporto personale nel Sacramento della Riconciliazione, sia nei mesi estivi che invernali. I due frati che ancora vi abitano collaborano in tutte le parrocchie della Valle del Primiero e paesi limitrofi.

1922 – Il Principe Vescovo di Trento, Mons. Celestino Endrici, concede ai cappuccini il permesso di aprire due nuovi ospizi, a Tione e Fiera di Primiero. Nell’esecuzione è data la precedenza al secondo (per quello di Tione l’iniziativa non avrà seguito), per il fatto che il parroco di Imer, Don Giacobbe Loss, offre ospitalità immediata ai frati nell’oratorio parrocchiale. In data 28 marzo 1922 è eretto a Imer l’”ospizio” regolare con la possibilità di trasferirlo altrove ed è immessa la prima comunità religiosa: P. Antonio da Grauno, superiore, P. Fulgenzio da Soraga e fra Ermenegildo da Bondo.

1923 – 18 novembre – Posa della prima pietra del nuovo convento nella località Tressane di Fiera di Primiero.

1924 – 13 luglio -Inaugurazione del nuovo ospizio, benedizione della chiesa, consacrazione della campana celebrate dal Ministro Provinciale P. Alessio da Griez, assistito da tutto il Definitorio.

1958 – Si aggiunge una nuova ala posta a mezzogiorno, con cucina, refettorio a piano terra e camere al primo piano. Superiore e direttore dei lavori P. Felice da Soraga. Oggi, il convento conta la presenza di soli due frati; il loro servizio pastorale nella zona è molto prezioso, come anche la loro accoglienza a tante persone e gruppi.

Chi sono le monache Clarisse

Fu Chiara d’Assisi, mossa dalla medesima ispirazione di Francesco, a dare inizio a quella nuova forma di vita evangelica: la scelta della povertà come scelta di una Persona, di una Vita, la vita intera di Gesù Cristo, da Betlemme al Calvario. Nella prima comunità di S. Damiano, fuori delle mura di Assisi, piccolo laboratorio spirituale dove vivevano Chiara e le sorelle, la pietra angolare era osservare il santo Vangelo.

La comunità di frati riunita attorno a Francesco produrrà un novum per quei tempi, di cui Chiara saprà cogliere gli elementi di fondo: la santa unità e l’altissima povertà. Quella povertà scelta dal Figlio di Dio, da Betlemme al Calvario, e da lei vissuta non nelle forme dell’itineranza, come i frati, ma nello spazio misurato di un luogo stabile: la clausura.

Un progetto antico e sempre nuovo, quello di osservare il santo Vangelo, da realizzare nell’incarnazione continua e mutevole della storia, nelle forme che la fede plasma nelle diverse culture e in ogni tempo. Per le Clarisse oggi, come per Chiara e le sorelle allora, si tratta di fedeltà creativa a un dono ricevuto e da trasmettere.