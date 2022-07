Inflazione accelera di nuovo a giugno, così solo nel 1986

Posted on

Due persone sono rimaste intossicate in seguito all’esalazione di monossido di carbonio in un’abitazione alle porte di Trento, nel sobborgo di San Lazzaro Trento – Le due persone, sono state soccorse dai vigili del fuoco e dal ‘118’. Dopo le prime cure all’ospedale santa Chiara, immediato il trasferimento a Bolzano per il trattamento in camera iperbarica. Le loro […]