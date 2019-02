PD Primiero Vanoi Mis, Zortea passa il testimone a Frassinelli

Print This Post

Cambio della guardia per il partito democratico locale

Primiero (Trento) – Dai gironi scorsi, il nuovo coordinatore del PD delle Valli di Primiero Vanoi e Mis è il vice bibliotecario di Canal San Bovo, Sergio Frassinelli. Prende il posto di Giacobbe Zortea, impegnato in altri incarichi istituzionali in Comune a Primiero San Martino di Castrozza come assessore e alla guida della società Impiantistica San Martino Rolle spa.

L’invito del nuovo coordinatore locale del partito è ad inviare alla segreteria locale, proposte, suggerimenti e consigli per il rilancio dell’attività politica anche in valle. “Sono aperto ai consigli – sottolinea Frassinelli – il mio compito è quello di ascoltare i bisogni quotidiani”.

In breve

Elisoccorso a Primiero, martedì pomeriggio a Primiero. L’elicottero è intervenuto a Primiero San Martino di Castrozza per soccorrere una persona rimasta ferita sugli sci nel pomeriggio di martedì, in seguito ad una caduta. Secondo le informazioni del 118, nell’incidente sulla neve sarebbero rimasti coinvolti un ragazzo di 11 anni e una sciatrice di 54 anni. Le conseguenze maggiori per la donna che è stata soccorsa dall’equipe medica.