Dolomiti meteo: da mercoledì 17 gennaio torna la neve oltre i mille metri, pioggia nelle valli

Arpav Dolomiti meteo segnala: “Tra mercoledì e giovedì flusso atlantico più umido con aumento della nuvolosità associata a delle precipitazioni che saranno, tuttavia, in prevalenza modeste e interesseranno più direttamente le zone prealpine e le Dolomiti meridionali con neve inizialmente fino a quote basse in rapido rialzo”

NordEst – La neve tornerà ad imbiancare il Trentino tra mercoledì 17 gennaio e le prime ore di giovedì 18 gennaio, ma solo oltre i mille metri di quota. Qualche fiocco – segnala Meteotrentino – potrà scendere anche nelle valli chiuse e meno ventilate. Tra giovedì e venerdì i flussi in quota si intensificheranno a partire da sudovest, con forti raffiche nelle zone esposte in alta montagna, soprattutto nella giornata di venerdì, in cui si attendono raffiche di vento in valle, localmente superiori a 60 chilometri orari. Mercoledì mattina, si osserveranno deboli nevicate sparse soprattutto in montagna.

Non è escluso che deboli o debolissime nevicate, con eventuali accumuli di pochi centimetri, possano inizialmente verificarsi anche in Valsugana e, localmente, in Valle dell’Adige. Nelle ore centrali della giornata, e fino al tardo pomeriggio, la quota neve si alzerà anche oltre i 1.700-2.000 metri sui settori meridionali e sudorientali. Altrove, soprattutto ad ovest, potrà rimanere più bassa, sui 1.000-1-500 metri.

Dalla sera e fino a mezzanotte circa, le precipitazioni risulteranno più diffuse e intense, e la quota neve scenderà ai 1.000-1.300 metri. Non è del tutto esclusa – ancora la nota – la possibilità di gelicidio o di pioggia che gela il suolo nel caso di debole pioggia, nelle zone dove ristagnerà aria fredda o in presenza di terreno gelato. Entro giovedì mattina sono attesi mediamente 10-30 centimetri o localmente più di neve oltre i 1.500-1.800 metri.

Le previsioni di Arpav Dolomiti meteo

Mercoledì 17. Aumento della nuvolosità fino a molto nuvoloso o coperto con qualche residua schiarita su Dolomiti fino al primo mattino.

Precipitazioni. Dal mattino prime deboli precipitazioni sparse (40-60%) sulle zone prealpine occidentali in estensione nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata a Dolomiti (80-100%) quando saranno a tratti moderate su alcuni settori Prealpini, deboli su Dolomiti. Limite neve inizialmente a fondovalle poi in graduale rialzo anche marcato sulle Prealpi esposte alla pianura. Non si esclude qualche locale episodio di gelicidio (pioggia congelante al suolo) nella seconda parte della giornata nelle valli prealpine più interne.

Temperature. Temperature in aumento specie le minime in alta montagna, salvo risultare in leggero calo le massime nelle valli. Prealpi – a 1500 m: min -4 max 1, a 2000 m: min -5 max 0 Dolomiti – a 2000 m: min -6 max -1, a 3000 m: min -8 max -4

Venti. Venti in quota in rinforzo in giornata da moderati a tesi/forti da sud ovest, deboli variabili nelle valli. a 20-45 km/h a 2000 m e a 30-60 km/h a 3000 m.

giovedì 18. Cielo da nuvoloso a molto nuvoloso con deboli fenomeni sparsi tra la notte e fino al primo mattino. In seguito esaurimento dei fenomeni con cielo irregolarmente nuvoloso. Verso sera nuovo aumento della nuvolosità con qualche sporadico fenomeno.

Precipitazioni. Nelle notte e fino al primo mattino probabili deboli precipitazioni diffuse (80-100%) con limite neve in rialzo su Prealpi esposte alla pianura fino a 1500-1900 m, a 1000-1300 su Dolomiti. Tra mercoledì e giovedì sono attesi mediamente 5-10 mm su Dolomiti con altrettanti cm di neve fresca oltre i 1500 m e 10-25 mm su Prealpi con altrettanti cm di neve fresca oltre i 2000 m.

Temperature. Temperature in aumento, specie le minime nelle valli. Prealpi – a 1500 m: min 0 max 2, a 2000 m: min -1 max 0 Dolomiti – a 2000 m: min -2 max 2, a 3000 m: min -6 max -4

Venti. Venti in quota moderati occidentali con locali rinforzi sulle dorsali Prealpine, in rotazione da nord ovest verso sera a 15-35 km/h a 2000 m e a 20-40 km/h a 3000 m.

Tendenza

venerdì 19. Tra notte e mattino da nuvoloso a molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse tendenti a concentrarsi sui settori Prealpini, limite neve in calo fin attorno 800-1000 m. Dal pomeriggio schiarite via via più ampie a partire da Dolomiti in estensione a Prealpi fino a poco nuvoloso in serata. Temperature in calo anche marcato in quota. Venti in quota moderati settentrionali, deboli variabili nelle valli con qualche rinforzo da nord in giornata.

sabato 20. Sereno o al più poco nuvoloso con ottima visibilità. Temperature in generale calo eccetto possibili locali effetti di fhoen in qualche valle dolomitica fino al mattino. Venti in quota tesi da nordest; nelle valli deboli variabili con qualche possibile rinforzo da nord.