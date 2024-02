Frana a Cadine, grossi massi si sono staccati martedì sera nei pressi dello stabilimento Segata. Valanghe in quota

Nessun problema per la viabilità, un’area del piazzale è stata interdetta per sicurezza. Attenzione al marcato pericolo valanghe in quota

Cadine (Trento) – Le abbondanti piogge di questi ultimi giorni hanno fatto franare alcuni massi a Sopramonte, dietro lo stabilimento della Segata carni. Il crollo è avvenuto martedì sera e già in mattinata, i vigili del fuoco di Cadine e di Sopramonte affiancati da un geologo della Provincia e da uno del Comune hanno verificato che i due grossi massi si sono staccati da una cornice rocciosa fratturata per precipitare nel piazzale sul retro dello stabilimento che è stato parzialmente interdetto per motivi di sicurezza. I massi hanno causato qualche danno ad alcune strutture della ditta ma nessun ferito.

Quello di mercoledì è stato un intervento in somma urgenza, i tecnici dovranno poi studiare la messa in sicurezza del versante. Il crollo è avvenuto nella notte e non ha coinvolto nessuno. il sopralluogo vigili del fuoco di Cadine e di Sopramonte insieme ai geologi della Provincia e del Comune di Trento ha stabilito che i grossi massi si sono staccati da una cornice rocciosa fratturata. Sono finiti nel piazzale sul retro dello stabilimento