Nuovo femminicidio nel padovano: accoltellata la 40enne Sara Buratin, gesto estremo del marito

Nuovo femminicidio nel padovano: accoltellata la 40enne Sara Buratin. La 40enne è stata uccisa in casa della madre in viale Italia. Il corpo del coniuge trovato all’interno della sua auto nella frazione di Ca’ Molin

NordEst – Nuovo femminicidio a Bovolenta, nel padovano. Una donna di 40 anni, Sara Buratin, è stata raggiunta da numerosi fendenti nel giardino della casa della madre, in viale Italia, vicino alla locale stazione dei carabinieri. La vittima aveva una figlia adolescente.

A scoprire il corpo della donna, la madre, che ha accusato un malore. Sul posto, oltre ai carabinieri del Nucleo investigativo ed il medico legale, anche il magistrato di turno, Sergio Dini. Indagini in corso. Il corpo del coniuge è stato trovato in serata all’interno della sua auto nella frazione di Ca’ Molin.

In breve

Evasi 30 milioni Iva, figlio del boss arrestato in aeroporto a Venezia. Tra gli arrestati nell’inchiesta ‘Ultimo brindisi’ della Procura Europea di Palermo per una maxi-evasione Iva c’è anche Filippo Intelisano, 41 anni, incensurato, figlio del boss Giuseppe, detto ‘Pippu ‘u niuru’ (‘Pippo il nero’, ndr) esponente di spicco del clan Santapaola, di cui sarebbe stato anche per un periodo il reggente, che sta scontando l’ergastolo, comminato il 28 giugno del 2003 con la sentenza del processo ‘Orione 5’, in regime di 41 bis nel carcere di Sulmona. Filippo Intelisano è stato arrestato all’aeroporto di Venezia mentre, insieme alla moglie, stava per imbarcarsi per Dubai.

Prostituzione ed evasione fiscale, sequestrati 3,4 milioni ad una escort. La Guardia di Finanza di Belluno, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Treviso, ha eseguito perquisizioni nelle province di Treviso, Venezia e Padova, nei confronti di un evasore totale dedito alla prostituzione, sconosciuto al fisco, e dei suoi più stretti familiari. Nei loro confronti sono stati ipotizzati i reati di evasione fiscale, riciclaggio e auto-riciclaggio.