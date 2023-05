Finanza di Trento sequestra 43 chili di hashish e 87.000 euro

Posted on

Cgil, Cisl e Uil chiedono alla Provincia autonoma di Trento di intervenire con una nuova legge che limiti le aperture festive e domenicali dei negozi Trento – I segretari di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, Roland Caramelle, Lamberto Avanzo e Walter Largher, chiedono di ispirarsi alle recenti decisioni assunte in altri territori, come in […]