Schianto nel Trevigiano: ferite due sorelle residenti in Trentino, una è grave

Il grave incidente sabato mattina alle 6.30 poco prima del confine con Istrana. L’auto con le due giovani si è scontrata con un camion che proveniva in senso opposto

NordEst – Grave il bilancio dell’incidente in Veneto (nella foto dei Vigili del fuoco): due giovani ferite, di cui una in gravi condizioni. L’incidente si è verificato alle 6.30 poco prima del supermercato Alì, al confine con Istrana. La Volkswagen Polo su cui viaggiavano le due sorelle, residenti a San Michele all’Adige (Trento) secondo una prima ricostruzione, avrebbe invaso la corsia opposta, schiantandosi con un camion che correva sull’altra carreggiata.

Un impatto tremendo, frontale. Sul posto in pochi minuti sono arrivate le ambulanze del Suem118 e la Polizia Stradale. La Castellana è stata chiusa per consentire i soccorsi. Una delle due sorelle di origini kosovare, M.B.N le sue iniziali, 24 anni, è stata intubata e portata al Ca’ Foncello in gravi condizioni, mentre l’altra, D.B.N., 25 anni, è rimasta ferita ma in modo più lieve. Illeso invece il conducente del camion.

In breve

Allarme per un incendio boschivo si è sviluppato nella tarda serata della vigilia di Pasqua a Baselga di Piné (Trento). Le fiamme sono divampate nella zona di via Lido, sulle sponde del lago di Serraia, all’ingresso della passeggiata.

Grave incidente nelle campagne di Segonzano in Trentino, dove un ragazzino di 11 anni è rimasto infilzato all’inguine da una canna di bambù dopo il salto da un muretto. Soccorso con l’elicottero è stato portato all’ospedale Santa Chiara.

L’incidente si è verificato ai margini di un vigneto.

Tragedia della strada sabato 16 aprile, verso le 17.30 a Vito d’Asio (Pordenone): un motociclista, Stefano Strizzolo, 29 anni, di Castions di Strada, è morto in un incidente. Il centauro ha perso il controllo della moto su un tornante, è stato sbalzato di sella ed è volato oltre il guardrail nella scarpata.

Dolore in Veneto per la morte di una giovane in moto. La sua due ruote, di cui andava così fiera, disintegrata sull’asfalto. Lei sbalzata di sella per diversi metri dopo l’impatto con l’auto in un incidente che non le ha lasciato scampo. Samantha Renon è morta sul colpo, come riporta il Gazzettino. A 16 anni, mentre stava andando a trovare il fidanzato. Da casa sua, a Santa Maria di Campagna, a quella del suo ragazzo Francesco, a Campo di Pietra di Salgareda, sono solo dieci minuti di strada. Ma proprio in quella manciata di chilometri lei ha trovato la morte. Ancora sangue sulle strade della Marca. Un’altra giovane vita spezzata. L’ennesima tragedia si è consumata il 14 aprile, poco dopo le 14 a Salgareda, in via Arzeri, lungo la provinciale 66.

Nel Feltrino, esplode una ruota: auto cappottata in fondo alla scarpata. All’interno c’era il sindaco di Asolo. Nessuna conseguenza fortunatamente per il primo cittadino veneto, che non ha riportato ferite nell’incidente.

#16aprile #Padova, nel pomeriggio si stacca un pezzo della statua di Sant’Antonio dall’Hotel di fronte la basilica del Santo. I #vigilidelfuoco hanno verificato che la statua non presentasse altri danni. Il pezzo caduto in via del Santo è lungo 27 centimetri #soccorsiquotidiani pic.twitter.com/f5bkS4OL5I — VigilFuoco Veneto (@vvfveneto) April 16, 2022