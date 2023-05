Festival Economia Trento 2023: Meloni e Giorgetti in video call venerdì 26 maggio. Primo giorno con Schlein, Crosetto e Gentiloni: la sintesi (VIDEO)

Trento – Confermata per venerdì 26 maggio, la partecipazione del premier Giorgia Meloni al Festival dell’Economia di Trento. Il premier dialogherà con Maria Latella di Sky Tg24 e Radio 24 in videocollegamento dal Teatro Sociale alle ore 12. Anche l’appuntamento con il ministro per l’economia e le finanze Giancarlo Giorgetti, in programma sempre venerdì alle 16 con un intervento sul tema “Solo la crescita economica è rimedio al debito pubblico”, si terrà in videocollegamento dal Teatro Sociale con il giornalista de Il Sole 24 Ore Gianni Trovati.

Primo giorno intenso

Dalla leader del Pd Elly Schlein che rilancia un centrosinistra allargato in Trentino, al ministro Crosetto sulla difesa del Paese, fino al ministro Gentiloni che ha parlato di Pnrr ed Europa, ma anche i Nobel Schiller e Karman. Nel Fuori festival Noemi e Pennacchi “Pojana” da tutto esaurito.

Politiche economiche: la ricetta di Elly Schlein

Il Ministro Marina Calderone: “Serve armonizzare la differenza tra il lavoro offerto e quello che si vorrebbe fare”

Il commissario europeo Paolo Gentiloni al Festival dell’Economia: “Politica industriale comune per guidare la transizione energetica”

Il Presidente Fugatti ha incontrato il Commissario Europeo Paolo Gentiloni

Il ministro Guido Crosetto: “Necessario un sistema europeo di difesa”

Area per il nuovo polo ospedaliero. Confronto con il ministro Crosetto

Il saluto del presidente Fugatti al Ministro Crosetto

Pace, libertà, democrazia: la ricetta del Nobel Tawakkol Karman

Il premio Nobel Shiller: “Le narrazioni sono una delle forze che guidano l’economia”

Marcegaglia: “Gli aiuti Usa alle Imprese? Un Piano serio ma l’Europa è discriminata”

L’ Europa vaso di coccio tra Stati Uniti e Cina

La sintesi della prima giornata