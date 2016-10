Primiero, “Facciamolo adesso!”: martedì 11 ottobre alle 17 in Comunità

Appuntamento a Primiero con gli incontri territoriali sul risparmio energetico: sarà presente l’assessore provinciale Mauro Gilmozzi

Primiero (Trento) - All’incontro di Primiero, sarà presente l’Assessore alle infrastrutture e all’ambiente, Mauro Gilmozzi. Martedì 11 ottobre – ore 17 a Tonadico presso la sede della Comunità in Sala Negrelli. Si parlerà degli incentivi introdotti a livello nazionale dal Conto Termico 2.0 e, più in generale, degli strumenti messi in campo per stimolare la riqualificazione energetica degli edifici e gli interventi tesi a ridurre il fabbisogno energetico, rivolti a soggetti pubblici e privati.

Nella seconda parte dell’incontro si approfondirà il tema dell’efficienza energetica degli edifici condominiali e di come questa è in grado di generare significativi risparmi sulla bolletta dei singoli. Si presenteranno le agevolazioni messe in campo dalla Provincia per supportare gli interventi di riqualificazione energetica e le modalità tecniche per conseguire detti risparmi.