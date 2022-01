Feltre, vandali all’istituto Negrelli: lezioni in DAD

Lunedì mattina l’amara sorpresa: lezioni a distanza

Feltre (Belluno) – I vandali hanno rotto vetri e ribaltato diversi armadi, poi si sono concentrati sulle macchinette delle merendine. La Provincia, proprietaria della struttura, si è già attivata per le pulizie e per ripristinare le aule in tempi rapidi. Lunedì mattina gli allievi della scuola sono stati mandati a casa e hanno fatto lezione in Dad.

«Gli atti vandalici, fini a se stessi, sono sempre da condannare. Ma quando riguardano una scuola, un luogo dove ci si prende cura della formazione dei nostri ragazzi, fanno ancora più male». Stigmatizza così, il presidente della Provincia i fatti accaduti all’Itis Negrelli di Feltre dove alcuni ignoti nottetempo hanno messo a soqquadro la scuola, danneggiando arredi e dotazioni.

«Quello che resta è l’amarezza per un fatto che colpisce la collettività, che danneggia gli studenti oltre che la scuola», commenta il presidente della Provincia, Roberto Padrin. «Oltre alla denuncia che abbiamo già fatto, non escludiamo provvedimenti forti per i responsabili di questo gesto assurdo.