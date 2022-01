Un incendio ad una canna fumaria a Tonadico ha richiesto, domenica pomeriggio, l’intervento dei vigili del fuoco

Primiero (Trento) – La tempestività dei volontari ha evitato conseguenze più gravi per l’abitazione. Le fiamme, avevano portato infatti al surriscaldamento di parte del tetto e in poco tempo si sarebbero propagate all’intera copertura. L’intervento dei vigili ha così riportato in breve tenmpo la situazioine sotto controllo.