Il sito è arricchito da un video promozionale realizzato dalla 2Picture Media di Mel dal titolo “Feltre Dolomiti World Heritage”, della durata di quattro minuti. In esso la colonna sonora è costituita dalla voce della famosa mezzosoprano Vivica Genaux, accompagnata al pianoforte da Carlos de Aragon, che interpreta “Cruda sorte amor tiranno” di Gioacchino Rossini, registrata al Teatro de la Sena.

Oltre a rappresentare un percorso tra i beni artistici e architettonici di maggior pregio, il video offre pur in un tempo condensato, diverse vedute dall’alto della città di Feltre con chiaro invito al turista a scoprire, oltre che le preziose opere d’arte contenute nei musei, anche gli angoli più pittoreschi e affascinanti che spesso rimangono esclusi dai percorsi abituali. Il video è stato realizzato grazie alla collaborazione e il sostegno della Mostra dell’Artigianato tradizionale e artistico Città di Feltre.

In quest’accordo di programma che ha una dotazione di 334.500 euro sono previste numerose iniziative promozionali dell’area vasta tra le quali: pacchetti ed offerte turistiche integrate, la valorizzazione con la filiera corta dei prodotti agroalimentari territoriali di eccellenza, la pianificazione della partecipazione a fiere-eventi e borse di settore, la realizzazione di audioguide-rilevazioni gps e carte escursionistiche dei sentieri, l’organizzazione di educational con i media di settore e la promozione dell’ospitalità diffusa. Il progetto è già operativo e dovrà essere concluso in tutte le sue azioni di dettaglio entro il mese di luglio 2017.

L’Amministrazione comunale, nell’intento di favorire l’afflusso ai Musei civici in occasione delle festività natalizie, ha disposto l’ampliamento degli orari di apertura delle due strutture. Il Museo civico, che riapre sabato 17 dicembre, dopo un periodo di chiusura dovuto ai lavori per l’installazione dell’ascensore, e la Galleria d’arte moderna “Carlo Rizzarda”, dal 20 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017, saranno visitabili dal martedì alla domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00.

Venerdì 23 e 30 dicembre sono previste visite guidate nelle due sedi museali con la collaborazione dell’Associazione Fenice arte cultura e turismo onlus. Si tratta di un’ottima occasione per scoprire e riscoprire i tesori contenuti nei due palazzi Villabruna e Bovio-Villabruna Cumano: dai reperti archeologici di epoca pre romana ai capolavori della pittura italiana, veneta in particolare, dal XVI al XIX secolo, nel primo, e dalle raffinate creazioni in ferro battuto di Carlo Rizzarda all’arte contemporanea, nel secondo.

Bandi per contributi dalla Regione Veneto

La Regione del Veneto ha emesso due bandi a far valere sul Fondo speciale per le Dolomiti e la montagna veneta:

- Bando per la concessione di contributi per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna, in regime di “aiuto de minimis”.

Su questo provvedimento si possono trovare tutti i riferimenti e la modulistica al seguente indirizzo: http://bur.regione.veneto.it/ BurvServices/pubblica/ DettaglioDgr.aspx?id=332115

- Bando per la concessione di contributi, in regime di aiuti compatibili con il mercato interno, per interventi di sviluppo, innovazione e rigenerazione delle imprese ricettive in aree di montagna. Su questo provvedimento si possono trovare tutti i riferimenti e la modulistica al seguente indirizzo: http://bur.regione.veneto.it/ BurvServices/pubblica/ DettaglioDgr.aspx?id=332114

La domanda di partecipazione va presentata entro il 26 gennaio 2017 esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione. Per informazioni sulle modalità informatiche di accreditamento e inserimento dei dati, consultare la pagina: http:www.regione.veneto.it/ web/programmi-comunitari/siu

Per informazioni generali sul bando telefonare ai numeri:0437959337 servizio organizzazione turistica Provincia Belluno e.mail g.demarchi@provincia.belluno. it oppure Regione Veneto 041 2792644 turismo@regione.veneto.it