Fase 2, ‘dal 18 maggio possibile riapertura parrucchieri, bar e ristoranti’

Posted on

Via libera alla nomina dalla giunta provinciale, riunita a Fierozzo, in val dei Mocheni. Non sarà un commissario, ma una figura incaricata di assicurare il raccordo tra i dipartimenti della Provincia coinvolti nella ricostruzione Il servizio TGR Fierozzo (Trento) – All’incontro hanno partecipato, portando il saluto delle rispettive comunità anche alcuni amministratori dei comuni della valle, […]