Export trentino in calo, diminuiscono anche le importazioni

Bort: ‘Segnali inequivocabili di un marcato rallentamento’

Trento – “Inutile nascondere la preoccupazione sollevata dai dati diffusi oggi dall’Istat – commenta Giovanni Bort, presidente della Camera di commercio di Trento – nel terzo trimestre di quest’anno, la conferma di una consistente contrazione delle importazioni trentine viene aggravata dal calo delle esportazioni. Entrambi sono segnali inequivocabili che la nostra economia, come già evidenziato dalla recente indagine sulla congiuntura, sta attraversando una fase di marcato rallentamento”.

Con 1,2 miliardi di euro, in termini nominali, il valore delle esportazioni trentine nel terzo trimestre dell’anno risulta in diminuzione (meno 2,8%) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo segnala la Camera di commercio di Trento sulla base dei dati Istat del terzo trimestre 2023. “La variazione – sottolinea una nota – è sostanzialmente in linea con quella del Nord Est (meno 2,5%) e di poco inferiore rispetto a quella registrata dalle esportazioni nazionali complessive (meno 4,6%).

Con riferimento ai settori produttivi, le vendite trentine all’estero sono costituite principalmente da prodotti dell’attività manifatturiera (più del 95% del valore complessivo)”. Analogamente al trimestre precedente, le importazioni registrano un calo del 13,7%, con diminuzioni particolarmente rilevanti delle merci provenienti dalla Cina (meno 58 milioni), dalla Germania (meno 29 milioni) e dall’Austria (meno 9 milioni).

Per quanto riguarda le destinazioni, l’Unione europea (27 Paesi) si conferma essere il principale mercato di riferimento sia per le esportazioni, avendo assorbito il 58,8% del totale, sia per le importazioni, considerando che da essa proviene l’82,3% delle importazioni trentine. Considerando il valore dell’export, da diversi anni la graduatoria dei principali Paesi colloca al primo posto la Germania, mercato verso cui nel periodo luglio-settembre 2023 si sono dirette merci trentine per un valore complessivo di 203 milioni di euro, pari al 16,6% delle vendite effettuate sui mercati internazionali; seguono gli Stati Uniti con circa 133 milioni di euro (pari al 10,9% delle esportazioni complessive), la Francia con 115 milioni di euro (pari al 9,4 %) e il Regno Unito con 98 milioni di euro (pari all’8%).