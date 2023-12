Elisoccorso a San Martino di Castrozza, due incidenti in pista sabato mattina

Nella giornata di giovedì l’elicottero era atterrato anche a Transacqua per uno sciatore ferito in modo non grave (mentre saliva con lo skilift) a San Martino di Castrozza, trasferito a valle in ambulanza

Primiero (Trento) – Doppio intervento dell’elicottero per due diversi incidenti in pista verso le 10 di sabato mattina a San Martino di Castrozza. In zona Tognola e a Ces, per due sciatori feriti. Hanno riportato varie lesioni traumatiche. Dopo le prime cure in pista, sono stati trasferiti con due diversi velivoli al Santa Chiara di Trento, in codice giallo. Si segnalano molti altri interventi sulle nevi del Trentino: da Campiglio a Folgaria fino a Fiemme e Fassa, ma anche in Paganella e non solo.