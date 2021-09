Ex premier Conte a Merano: “Sul superbonus ora tutti ci seguono”

“Rispettiamo l’autonomia perché in Alto Adige funziona”

Bolzano – “Con il Nadef è arrivata la proroga del superbonus al 110% che avevamo chiesto e voluto fortemente. Il Movimento ha molto contato su questa misura per il rilancio di un’intera filiera economica che porta occupazione e soprattutto porta ai cittadini l’opportunità di avere gratuitamente case più comode, sicure e sostenibili per quanto riguarda l’impatto ambientale”.

Lo ha detto Giuseppe Conte intervenendo in campagna elettorale a Merano, dove il M5s sostiene il candidato sindaco verde Paul Roesch. “Siamo contenti che anche le altre forze politiche, da ultimo anche Salvini con la Lega, siano tutte convinte che questa è un’ottima misura nell’interesse degli italiani. Capita di proporre delle cose che in un primo momento non vengono capite, ma poi tutti ci vengono dietro”.

Per quanto riguarda l’Alto Adige il presidente M5s ha sottolineato che “con la Svp c’è sempre stato un dialogo politico franco, abbiamo sempre cercato di capire le loro esigenze, rappresentando un territorio e delle istanze che non possiamo trascurare”. “Rispettiamo l’autonomia, trattandosi di un’autonomia che funziona. Dobbiamo insistere che anche Merano compia un deciso passo verso la transizione ecologica e digitale”, ha concluso Conte.