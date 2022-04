Il Tour of the Alps 2022 parla francese a Lienz: tappa a Pinot, vittoria finale a Bardet

NordEst – Spettacolo nella quinta, ultima e decisiva frazione del Tour of the Alps 2022, 114,5 Km da Lienz a Lienz. Un finale dal copione entusiasmante, che ha visto due talenti francesi riprendersi la scena dopo stagioni difficili. Due parabole diverse e simili, quelle di Romain Bardet e Thibaut Pinot: entrambi talenti da corse a tappe del ciclismo francese, entrambi caricati di aspettative e attesa, entrambi capaci di ripagarle solo a tratti. E invece il destino è capace di regalare giornate di rivincita quando meno te lo aspetti.

Che Romain Bardet fosse in un ottimo stato di forma lo si era visto già lunedì sul traguardo di Primiero/S. Martino di Castrozza, confermandolo poi negli arrivi successivi, ma l’atleta del Team DSM ha corso le prime quattro frazioni senza mai attaccare. Gli è bastata una sola offensiva, sulla durissima ascesa di Stronach, per distanziare il leader della generale fino a questa mattina, Pello Bilbao (Bahrain-Victorious), e andarsi a prendere la Maglia Verde Melinda sul traguardo di Lienz.

Una vittoria di forza e astuzia, confezionata insieme al compagno di squadra Thymen Arensman terzo nella generale, che rafforza la posizione del francese in vista del Giro d’Italia. Con loro è salito invece sul podio Micheal Storer (Groupama-FDJ), secondo con un ritardo di soli 14” da Bardet, a conferma di quanto questo Tour of the Alps 2022 sia rimasto aperto fino all’ultimo.

Ma la giornata di Lienz, di venerdì 22 aprile 2022, ha parlato francese anche per quanto riguarda il successo di tappa. Lo avevamo lasciato in lacrime sull’asfalto, dopo il traguardo di Kals am Grossglockner, superato all’ultimo chilometro da Miguel Angel Lopez. Sembrava essere l’ennesima beffa di una carriera spesso sfortunata, e invece il destino ha voluto premiare anche Thibaut Pinot, tornato al successo per la prima volta dalla vittoria sul Col du Tourmalet al Tour de France 2019.