Estate: Gdf, affitti in nero a Trento, Cavalese e Valsugana

In due mesi scoperta evasione fiscale di 56.756 euro

Trento – Sono cinque gli affitti in nero riscontrati dalla Guardia di finanza del Trentino nel corso di controlli sulle seconde e terze case nel periodo tra il 15 giugno ed il 13 agosto. Gli uomini delle fiamme gialle hanno scoperto un’evasione fiscale complessiva di 56.756 euro, pari agli affitti incassati in nero dai proprietari, cifra in cui sono da considerarsi anche 15.399 euro di imposte evase.

Le abitazione affittate senza dichiarare nulla all’erario sono due a Trento, due a Cavalese e una in Valsugana, a Levico. I controlli sono stati svolti dai finanzieri nell’ambito di una campagna nazionale sui proprietari di seconde e terze case nelle località balneari, di montagna e nelle città d’arte.

Le attività della Guardia di finanza del Trentino si sono concentrate anche sul contrasto all’abusivismo commerciale e alla contraffazione: 4.944 i prodotti sequestrati, di cui 4.933 contraffatti. Sono stati invece 11 i prodotti sequestrati perché privi dei marchi di sicurezza comunitari.

