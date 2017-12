Donna muore in rogo casa in Alto Adige

Connect on Linked in

La vittima aveva 77 anni

Bolzano – Una donna di 77 anni ha perso la vita in un incendio, scoppiato sabato sera nel suo appartamento a Laives, una cittadina a sud di Bolzano. L’allarme è stato lanciato dai vicini del condominio, nel quale viveva la donna.

Quando i vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento l’anziana, Hedwig Gamper, era ormai morta. Sul posto sono intervenuti anche la Croce bianca e i carabinieri.

Sono in corso gli accertamenti per stabilire la causa del rogo.

In breve

Folla per il controesodo di turisti dai mercatini di Natale e dai centri sciistici – Dopo il ponte dell’Immacolata, si sono registrati rallentamenti sull’autostrada del Brennero. Lunghe code per traffico intenso anche tra Chiusa e Nogarole Rocca, come anche tra Carpi e l’allacciamento con l’A1. Per i 60 chilometri tra Bolzano e Trento le insegne luminose hanno segnalato nel pomeriggio di domenica anche un tempo di percorrenza di 210 minuti. Traffico rallentato anche sulla statale del Brennero. Nel frattempo, è arrivata anche in Trentino Alto Adige Veneto e Friuli Venezia Giulia, l’annunciata perturbazione. Neve da domenica pomeriggio sul NordEst con le corsie dell’A22 parzialmente innevate. Nelle prossime ore la neve scenderà fino al fondovalle e poi dovrebbe diventare pioggia per il rialzo termico previsto tra lunedì e martedì.