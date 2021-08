A Primiero torna il Rallye San Martino 2021 dal 17 al 18 settembre: iscrizioni aperte

Posted on

Si schianta durante riprese video in Svizzera Bolzano – E’ morto in un incidente il base jumper altoatesino Uli Emanuele. Il 29enne si trovava in Svizzera per effettuare riprese per un nuovo video. La notizia è stata confermata dallo staff di Emanuele, ma per il momento non vi sono altre informazioni. L’altoatesino era diventato famoso e […]