Referendum, Zaia: “Risultato strepitoso, ora al voto”

“E’ stato un risultato strepitoso – scrive sulla sua pagina facebook – il governatore veneto, Zaia”

Nordest - ”Vista la straordinaria partecipazione degli elettori, una nuova, grande lezione di democrazia è venuta dal Veneto – aggiunge il governatore del Veneto – è la fine del “Grande fratello, i cittadini dimostrano autonomia nell’ascoltare e poi decidere.

La grande affluenza e il risultato sono la dimostrazione che la stabilità tanto decantata i cittadini la considerano tale soltanto se passerà attraverso una vera tornata elettorale. Con le annunciate dimissioni di Renzi e il voto si avrà finalmente un governo democraticamente eletto, ovvero un Presidente del Consiglio eletto e non nominato, come non accade in questo Paese dal maggio 2008. Visto il risultato del Veneto, è inoltre di tutta evidenza che le visite di Renzi e le regalìe preelettorali non sono servite a nulla.

Tantomeno – conclude Zaia – sono serviti i patrocìni del mondo associativo che porta a casa una sonora bocciatura proprio dal suo popolo, dai suoi associati”.