Covid, in Trentino 1 decesso e 618 nuovi casi. In Alto Adige nessuna vittima ma tornano a crescere i ricoveri

La situazione aggiornata a mercoledì 20 aprile

Trento/Bolzano – Dopo quattro giorni caratterizzati dall’assenza di decessi causati dal Covid-19, il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari registra un lutto in Trentino per coronavirus: si tratta di un uomo ultranovantenne, vaccinato e con altre patologie.



Sono 618 i nuovi casi positivi: 11 al molecolare (su 379 test effettuati) e 607 all’antigenico (su 4.834 test effettuati). I molecolari poi confermano 7 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Scendono di 161 unità i casi attivi, che sono 3.701. I pazienti ricoverati sono 72, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 12 nuovi ricoveri e 7 dimissioni.

Questi i nuovi casi ripartiti per fasce di età:

7 tra 0-2 anni

8 tra 3-5 anni

20 tra 6-10 anni

10 tra 11-13 anni

30 tra 14-18 anni

140 tra 19-39 anni

202 tra 40-59 anni

77 tra 60-69 anni

72 tra 70-79 anni

52 di 80 anni e oltre.

Ieri non vi erano classi con sospensione dell’attività didattica in presenza. I vaccini somministrati sono 1.211.600, di cui 427.720 seconde dosi e 333.604 terze dosi. I guariti sono 778 in più, per un totale di 151.930 da inizio pandemia.

Il punto a Bolzano

Nessun nuovo decesso per il Covid-19 in Alto Adige, ma i laboratori dell’Azienda sanitaria provinciale hanno accertato, nelle ultime 24 ore, 764 nuovi contagi (non erano così tanti da otto giorni) mentre aumentano ancora i ricoveri in area medica ed in terapia intensiva. Dei nuovi casi positivi, 29 sono stati rilevati sulla base di 750 tamponi pcr (di cui 157 nuovi test) e 735 sulla base di 4.277 test antigenici.

Torna a crescere l’incidenza settimanale dei nuovi casi per 100.000 abitanti che ora è 529 (62 in più rispetto ad ieri). Aumentano anche gli attualmente positivi che sono 4.591 (446 in più). I pazienti Covid-19 ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 40 (6 in più), mentre quelli assistiti in terapia intensiva sono 3 (uno in più). Altri 32 pazienti Covid-19 sono ricoverati nelle strutture private convenzionate (aggiornato al 18 aprile). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 4.592 (446 in più), mentre quelle dichiarate guarite sono 318 per un totale di 201.073.