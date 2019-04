Emergenza Maltempo in Trentino, indennizzi per 7,5 milioni da SET Distribuzione, 860 mila euro da ACSM Primiero

Connect on Linked in

Trento – SET Distribuzione, la società del Gruppo Dolomiti Energia che gestisce le reti di media e bassa tensione in oltre 160 comuni del Trentino, comunica che saranno circa 64.000 le utenze che riceveranno indennizzi automatici per le interruzioni di fornitura subite in occasione del maltempo dello scorso autunno. L’importo totale degli indennizzi che verranno erogati supera i 7,5 milioni di euro.

I cittadini interessati riceveranno gli indennizzi in modo automatico e direttamente in bolletta, tramite il proprio fornitore e senza la necessità di presentare una richiesta specifica. Gli importi sono stati calcolati sulla base di parametri stabiliti dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) quali: la durata dell’interruzione, il numero di abitanti della zona interessata e la tipologia della fornitura. La copertura degli indennizzi avverrà anche con l’utilizzo di risorse provenienti da CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) e Terna.

L’erogazione avrà inizio nel mese di aprile. Nello specifico, gli indennizzi automatici riguarderanno i clienti in bassa tensione che hanno subito un’interruzione di almeno 8 ore nei comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 12 ore nei comuni più piccoli. Per quanto riguarda la media tensione, saranno rimborsati tutti i clienti che hanno subito interruzioni di almeno 4 ore nei comuni con più di 5 mila abitanti e di almeno 6 ore nei comuni più piccoli.

La maggior parte dei clienti interessati agli indennizzi è concentrata nel Trentino orientale, una delle aree maggiormente colpite dai danni del maltempo.

Per ulteriori informazioni e richieste: info@set.tn.it

Indennizzi anche dal Gruppo Acsm

Azienda Reti Elettriche (società del Gruppo Acsm spa) informa gli utenti di forniture elettriche situate nelle vallate di Primiero, Vanoi e Sagron Mis che è in corso la liquidazione degli indennizzi relativi alle interruzioni prolungate di energia elettrica a seguito degli eventi meteorologici eccezionali di fine ottobre 2018.

Azienda Reti Elettriche è una società interamente partecipata da ACSM S.p.A. che a sua volta fa capo ai Comuni della Comunità di Primiero, del Tesino, di Predazzo e Sovramonte. Attraverso le sue reti di distribuzione eroga mediamente 40-50 GWh annui, ad oltre 12.000 utenze per le quali svolge anche il servizio di misura dei relativi consumi elettrici.

I rimborsi saranno erogati al cliente automaticamente nelle prossime bollette per tramite della propria società di vendita e non è necessaria la presentazione di alcuna richiesta o rendicontazione. L’indennizzo è previsto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ed è calcolato in base a parametri da essa stabiliti che considerano la durata dell’interruzione, il numero di abitanti del Comune interessato e la tipologia della fornitura (domestica o commerciale e la potenza richiesta).

Per la liquidazione dei rimborsi, che nei territori di operatività di Azienda Reti Elettriche (Primiero-Vanoi-Mis) ammontano complessivamente ad € 860.784, la società beneficia del Fondo Eventi Eccezionali istituito presso la Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali. L’operazione di rimborso pertanto non grava direttamente sulla società.

Le zone più colpite

Le zone maggiormente colpite dal maltempo e da interruzioni dell’energia elettrica – che in alcuni casi ha superato anche le 24 ore – sono state San Martino di Castrozza, dove è presente una connessione aerea con il fondovalle e la valle del Vanoi dove più massiccia è la presenza di linee aeree.

Le reti interrate

Nel resto del Primiero, grazie agli importanti investimenti effettuati dal Gruppo Acsm volti all’interramento delle linee elettriche, non si sono riscontrati particolari problemi.

In questi giorni e nell’immediato futuro l’attenzione di Azienda Reti Elettriche è concentrata nel ripristino delle linee danneggiate con particolare impulso nell’attività di interro delle stesse, ove possibile.