Valle del Vanoi, gli amici cacciatori ricordano Ruben Sperandio con una targa in Miesnotta

Posata nei giorni scorsi nella valle del Vanoi, con vista su Cima Cece, una targa dedicata al cacciatore Ruben Sperandio, ad un anno dalla sua scomparsa

Valle del Vanoi (Trento) – Una cerimonia semplice ma ricca di emozioni, per ricordare l’amico Ruben che tante volte aveva camminato con il sorriso, ai piedi di quelle splendide cime. A Malga Miesnotta di Sopra, la Riserva di Canal San Bovo, diretta dal rettore Marco Loss, ha scoperto una targa in ricordo di Ruben Sperandio (nella foto).

Tanti cacciatori e amici, ma anche molti alpini, hanno voluto ricordarlo in questi giorni, dopo la scomparsa a giugno 2022. All’evento era presente anche il presidente UNCZA (Unione Nazionale Cacciatori Zona Alpi), Sandro Flaim. D’ora in poi, quella targa, lo ricorderà per sempre su quel sasso che guarda verso le sue cime preferite, in un anfiteatro naturale unico, tra le cime del Lagorai.